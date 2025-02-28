Виїзд митців та медійників за кордон за листами Мінкульту призупинено, але є умова для поновлення

Мінкульт тимчасово не видаватиме листи-сприяння для виїзду за кордон.

Фото: tvoemisto.tv

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) тимчасово припиняє видачу листів-сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців і медійників. Обмеження набуває чинності з 3 березня 2025 року й діятиме до ухвалення відповідних урядових змін.

Як зазначили в МКСК, це вимушений крок, спрямований на врегулювання процедури, що має запобігти можливим зловживанням у сфері культурної дипломатії.

Наразі всі запити на виїзд не розглядаються, а відновлення процедури стане можливим після ухвалення узгоджених змін до урядової постанови.

«Відновлення можливостей для виїзду для митців та медійників призовного віку відбудеться після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови», – пояснили в Мінкульті.

Міністерство наголошує, що зацікавлене у якнайшвидшому вирішенні цього питання, щоб українські митці та журналісти могли й надалі представляти країну на міжнародних заходах. Подальші оновлення щодо нових правил будуть оприлюднені після відповідного рішення уряду. Також у Мінкульті звернули увагу, що поширений в окремих медіа коментар Дмитра Золотухіна не є офіційною позицією Міністерства та містить персональні інтерпретації.

Нагадаємо, за листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків. Згодом в Мінкульті пояснили, звідки взагалі взялися листи до прикордонної служби на виїзд медійників та митців. За словами радника міністра, ці листи «були поза межами правового поля», і через неповернення чоловіків відкриваються кримінальні провадження проти держслужбовців Мінкульту (однак, як зазначили у Мінкульті, це не є офіційною позицією Мінкульту).

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та журналістів за кордон. Наразі Мінкульт розробив проект змін, який передбачає визначення чітких вимог для надання листів сприяння на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що заброньовані медійники зможуть виїжджати за кордон у службові відрядження.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина організацій у зв’язку із отриманням донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%.

Нагадаємо, Кабмін також скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

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