Практика судів
  1. В Україні

Виїзд митців та медійників за кордон за листами Мінкульту призупинено, але є умова для поновлення

10:20, 28 лютого 2025
Мінкульт тимчасово не видаватиме листи-сприяння для виїзду за кордон.
Виїзд митців та медійників за кордон за листами Мінкульту призупинено, але є умова для поновлення
Фото: tvoemisto.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) тимчасово припиняє видачу листів-сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців і медійників. Обмеження набуває чинності з 3 березня 2025 року й діятиме до ухвалення відповідних урядових змін.

Як зазначили в МКСК, це вимушений крок, спрямований на врегулювання процедури, що має запобігти можливим зловживанням у сфері культурної дипломатії.

Наразі всі запити на виїзд не розглядаються, а відновлення процедури стане можливим після ухвалення узгоджених змін до урядової постанови.

«Відновлення можливостей для виїзду для митців та медійників призовного віку відбудеться після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови», – пояснили в Мінкульті.

Міністерство наголошує, що зацікавлене у якнайшвидшому вирішенні цього питання, щоб українські митці та журналісти могли й надалі представляти країну на міжнародних заходах. Подальші оновлення щодо нових правил будуть оприлюднені після відповідного рішення уряду. Також у Мінкульті звернули увагу, що поширений в окремих медіа коментар Дмитра Золотухіна не є офіційною позицією Міністерства та містить персональні інтерпретації.

Нагадаємо, за листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків. Згодом в Мінкульті пояснили, звідки взагалі взялися листи до прикордонної служби на виїзд медійників та митців. За словами радника міністра, ці листи «були поза межами правового поля», і через неповернення чоловіків відкриваються кримінальні провадження проти держслужбовців Мінкульту (однак, як зазначили у Мінкульті, це не є офіційною позицією Мінкульту).

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство культури з 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та журналістів за кордон. Наразі Мінкульт розробив проект змін, який передбачає визначення чітких вимог для надання листів сприяння на виїзд чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та медіа.

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що заброньовані медійники зможуть виїжджати за кордон у службові відрядження.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що частина організацій у зв’язку із отриманням донорської допомоги мали право бронювання своїх співробітників до 100%

Нагадаємо, Кабмін також скасував право Мінрозвитку та військових адміністрацій дозволяти виїзд водіїв за кордон для забезпечення потреб ЗСУ і перевезення «гуманітарки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

бронювання Міністерство культури та стратегічних комунікацій кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За незаконне перенаправлення за кордон пропонують карати до 9 років позбавлення волі без можливості пом’якшення покарання – законопроект

Особам, які сприяли незаконному перетину кордону, у разі прийняття законопроекту буде загрожувати до 9 років позбавлення волі без права на пом’якшення покарання.

Закордонні відрядження суддів Верховного Суду — хто, куди та коли їздив за кордон у 2022-2024 роках

З 2022 року по грудень 2024 року судді Верховного Суду здійснили 264 офіційні закордонні відрядження у 29 країн Європи, Північної Америки та Азії.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права судів призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації

У разі прийняття законопроекту суди не зможуть призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для осіб, які ухилилися від мобілізації.

Судам пропонують заборонити пом’якшувати покарання чи призначати іспитовий строк за ухилення від мобілізації і незаконне перенаправлення за кордон — законопроект

До Верховної Ради внесли законопроект, яким пропонується заборонити судам призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для ухилянтів та осіб, які сприяли незаконному перетину кордону.

За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків

За половину таких чоловіків, які виїхали завдяки таким листам і не повернулися, клопотало Міністерство культури.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури