Выезд художников и медийщиков за границу по письмам Минкульта приостановлен, но есть условие для возобновления

Минкульт временно не будет выдавать письма-содействия для выезда за границу.

Фото: tvoemisto.tv

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) временно прекращает выдачу писем-содействия для выезда за границу военнообязанных артистов и медийщиков. Ограничение вступает в силу с 3 марта 2025 года и будет действовать до принятия соответствующих правительственных изменений.

Как отметили в МКСК, это вынужденный шаг, направленный на урегулирование процедуры, которая должна предотвратить возможные злоупотребления в сфере культурной дипломатии.

Сейчас все запросы на выезд не рассматриваются, а восстановление процедуры станет возможным после принятия согласованных изменений в правительственное постановление.

«Восстановление возможностей для выезда для артистов и медийщиков призывного возраста состоится после того, как будут приняты согласованные изменения в правительственное постановление», - пояснили в Минкульте.

Министерство отмечает, что заинтересовано в скорейшем решении этого вопроса, чтобы украинские артисты и журналисты могли и в дальнейшем представлять страну на международных мероприятиях. Дальнейшие обновления относительно новых правил будут обнародованы после соответствующего решения правительства. Также в Минкульте обратили внимание, что распространенный в отдельных медиа комментарий Дмитрия Золотухина не является официальной позицией Министерства и содержит персональные интерпретации.

Напомним, по письмам-ходатайствам органов власти в течение 2024 года за границу выехало 15,7 тысяч мужчин, не вернулись - 1130 мужчин. Впоследствии в Минкульте объяснили, откуда вообще взялись письма в пограничную службу на выезд медийщиков и артистов. По словам советника министра, эти письма «были за пределами правового поля», и из-за невозврата мужчин открываются уголовные производства против госслужащих Минкульта (однако, как отметили в Минкульте, это не является официальной позицией Минкульта).

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство культуры с 3 марта 2025 года приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных артистов и журналистов за границу. Сейчас Минкульт разработал проект изменений, который предусматривает определение четких требований для предоставления писем содействия на выезд мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что забронированные медийщики смогут выезжать за границу в служебные командировки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что часть организаций в связи с получением донорской помощи имели право бронирования своих сотрудников до 100%.

Напомним, Кабмин также отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки».

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