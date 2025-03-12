Практика судів
  1. В Україні

У Києві покарали пішохода, який перейшов проїжджу частину в невстановленому місці — відео

23:30, 12 березня 2025
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали пішохода, який перейшов проїжджу частину в невстановленому місці — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Шевченківському районі Києва покарали громадянина, який перейшов проїжджу частину в невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори одразу зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.

У поліції нагадали, що гідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.

Стали відомі три фінальні кандидатури на крісло судді Конституційного Суду за квотою Президента

Президент Володимир Зеленський обиратиме серед трьох кандидатів – у фінал вийшли Олександр Водянніков, Михайло Савчин та Юрій Барабаш.

Дональд Трамп видав указ про захист федерального уряду від необґрунтованих судових заборон через позови активістських груп

Указ Трампа покликаний захистити федеральний уряд від необґрунтованих судових заборон, ініційованих активістськими організаціями, які відбирають «сприятливі суди» для оскарження урядових рішень.

Підвищення окладів поліцейським потребуватиме коштів для перерахунку пенсій раніше звільненим поліцейським – Мінфін

Пропозиція підвищити зарплату поліцейським раніше наштовхнулася на критику з боку Мінфіну та Пенсійного фонду.

Для чоловіків за кордоном можуть скасувати умову наявності військово-облікового документа для видачі паспорта, бо ця заборона не стимулює їх повертатися – Чернишов

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Кабмін може переглянути необхідність наявності у чоловіка, який знаходиться за кордоном, військово-облікового документа для видачі паспорта.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики