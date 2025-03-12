Грози та сильний вітер — українців попередили про погіршення погоди

В Україні погіршуються погодні умови.

Фото: rayon.in.ua

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У четвер, 13 березня у Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні дощі та грози, попереджають синоптики Укргідрометцентру.

У Києві та області, а також по всій території України (крім східних і більшості західних областей), прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий), повідомили у ДСНС.

Крім того, 12-13 березня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

«Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб. Будьте обережні!», - додали рятувальники.

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