Верховна Рада уточнила особливості розірвання трудового договору під час воєнного стану

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, який уточнює особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у разі відсутності працівника на роботі в період дії воєнного стану.

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Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №12255-1 про внесення змін до статей 7 та 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Законопроект направлений на врегулювання трудових відносин у період воєнного стану, зокрема щодо призупинених трудових договорів. А саме, ліквідовує прогалини чинного законодавства щодо трудових відносин в період воєнного стану та документообігу на окупованих територіях або можливих бойових дій.

Документ передбачає визначення максимального строку призупинення трудового договору, врегулювання обміну документами між роботодавцями і працівниками, а також правові підстави для поновлення або припинення таких договорів.

Відтак, це має допомогти уникнути правової невизначеності, запобігти конфліктним ситуаціям і зменшити кількість судових спорів.

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