Верховна Рада уточнила особливості розірвання трудового договору під час воєнного стану

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №12255-1 про внесення змін до статей 7 та 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Законопроект направлений на врегулювання трудових відносин у період воєнного стану, зокрема щодо призупинених трудових договорів. А саме, ліквідовує прогалини чинного законодавства щодо трудових відносин в період воєнного стану та документообігу на окупованих територіях або можливих бойових дій.
Документ передбачає визначення максимального строку призупинення трудового договору, врегулювання обміну документами між роботодавцями і працівниками, а також правові підстави для поновлення або припинення таких договорів.
Відтак, це має допомогти уникнути правової невизначеності, запобігти конфліктним ситуаціям і зменшити кількість судових спорів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.