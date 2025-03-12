Верховная Рада уточнила особенности расторжения трудового договора во время военного положения

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который уточняет особенности расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае отсутствия работника на работе в период действия военного положения.

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Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №12255-1 о внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона Украины «О организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Законопроект направлен на урегулирование трудовых отношений в период военного положения, в частности, в отношении приостановленных трудовых договоров. А именно, ликвидирует пробелы действующего законодательства по трудовым отношениям в период военного положения и документооборота на оккупированных территориях или в зонах возможных боевых действий.

Документ предусматривает определение максимального срока приостановления трудового договора, урегулирование обмена документами между работодателями и работниками, а также правовые основания для возобновления или прекращения таких договоров.

Таким образом, это должно помочь избежать правовой неопределенности, предотвратить конфликтные ситуации и уменьшить количество судебных споров.

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