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Грозы и сильный ветер — украинцев предупредили об ухудшении погоды

23:48, 12 марта 2025
В Украине ухудшаются погодные условия.
Грозы и сильный ветер — украинцев предупредили об ухудшении погоды
Фото: rayon.in.ua
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В четверг, 13 марта, в Карпатах и Закарпатье ожидаются сильные дожди и грозы, предупреждают синоптики Укргидрометцентра.

В Киеве и области, а также по всей территории Украины (кроме восточных и большинства западных областей), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый), сообщили в ГСЧС.

Кроме того, 12-13 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

«Непогода может усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб. Будьте осторожны!», — добавили спасатели.

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