Держпраці роз’яснює, які документи потрібно надати особі з інвалідністю при працевлаштуванні

Фахівці Держпраці назвали перелік документів, які має надати особа з інвалідністю при працевлаштуванні.

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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, які документи має надати особі з інвалідністю при працевлаштуванні.

Особа з інвалідністю поряд з іншими має право заробляти собі на життя працею, яку вона вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилась.

Якщо особа з інвалідністю вирішила працевлаштуватись, їй необхідно надати роботодавцеві такі документи:

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– трудову книжку;

– документ про освіту;

– довідку медико-соціальної експертної комісії;

– виписку з акта-огляду медико-соціальної експертної комісії, де вказується строк, група інвалідності та її причина;

– індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, яка є обов’язковою для виконання всіма роботодавцями;

– трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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