Гоструда разъясняет, какие документы нужно предоставить лицу с инвалидностью при трудоустройстве

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, какие документы должно предоставить лицу с инвалидностью при трудоустройстве.
Лицо с инвалидностью рядом с другими имеет право зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбрал или на который он свободно согласился.
Если лицо с инвалидностью решило трудоустроиться, ему необходимо предоставить работодателю следующие документы:
– паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
– трудовую книжку;
– документ об образовании;
– справку медико-социальной экспертной комиссии;
– выписку из акта-осмотра медико-социальной экспертной комиссии, где указывается срок, группа инвалидности и ее причина;
– индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью, которая является обязательной для выполнения всеми работодателями;
– трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.