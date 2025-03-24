Замість ПТУ – професійні коледжі: Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про реформу профосвіти

Проект закону створює єдину систему професійної освіти, спрощує бюрократію, запроваджує професійні коледжі, посилює роль роботодавців і надає закладам більше фінансової та організаційної свободи.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про професійну освіту» 13107-2. Про це повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Так, проект закону спрямований на створення єдиної спроможної системи професійної освіти в Україні для самореалізації людини в умовах ринку праці, забезпечення ринків праці кваліфікованими кадрами, з урахуванням потреб та особливостей регіонів, забезпечення узгодженості правових умов формування та реалізації державної політики у сфері професійної освіти, гармонізацію та уніфікацію правових відносин у сфері здобуття професійної освіти.

Документом пропонується:

створити уніфіковану систему професійної освіти, що забезпечує право особи на здобуття освіти впродовж життя, дозволить забезпечити взаємоузгодження положень нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини у сфері професійної освіти та сформує підґрунтя ефективного розмежування повноважень у сфері управління та забезпечення фінансування системи, підвищить рівень управлінської культури керівників закладів, створить модель ефективного розподілу повноважень органів управління закладом професійної освіти, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підвищить мотивацію реалізації інвестиційних проектів у сфері професійної освіти, дасть поштовх підвищенню якості підготовки здобувачів освіти, підвищить престижність професійної освіти;

спростити та зробити зрозумілим для всіх учасників системи професійної освіти механізм забезпечення відповідності компетентностей випускників закладів професійної освіти потребам ринку праці та розвитку економіки;

запровадити один рівень професійної освіти;

створити єдиний тип закладів для здобуття професійної освіти – професійні коледжі;

зменшити бюрократичні процедури ліцензування та відмінити атестацію закладів професійної освіти;

запровадити рамковий Державний стандарт та відмінити освітні стандарти для кожної професійної кваліфікації;

розмежувати професійну освіту та професійне навчання;

посилити роль роботодавців у всіх сферах діяльності закладу професійної освіти, у тому числі в діяльності забезпечення якості освіти;

встановити, що заклади професійної освіти можуть функціонувати як комунальні некомерційні товариства, що дасть можливість отримати більшу кадрову, організаційну та фінансову свободу, на відміну від бюджетних установ.

передбачити, що заклад професійної освіти може бути переданий в оренду як єдиний майновий комплекс (окрім закладів професійної освіти, за якими закріплені на праві постійного користування землі сільськогосподарського призначення) зі збереженням його діяльності;

врегулювати питання реалізації інвестиційних проектів у сфері професійної освіти.

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