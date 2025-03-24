Вместо ПТУ — профессиональные колледжи: Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о реформе профобразования

Проект закона создает единую систему профессионального образования, упрощает бюрократию, вводит профессиональные колледжи, усиливает роль работодателей и предоставляет учреждениям больше финансовой и организационной свободы.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О профессиональном образовании» 13107-2. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на создание единой эффективной системы профессионального образования в Украине для самореализации личности в условиях рынка труда, обеспечения рынка квалифицированными кадрами с учетом потребностей и особенностей регионов, согласования правовых условий формирования и реализации государственной политики в сфере профобразования, а также на гармонизацию и унификацию правовых отношений в этой сфере.

Документ предлагает:

создать унифицированную систему профобразования, которая обеспечит право на образование в течение всей жизни, согласует положения нормативно-правовых актов, регулирующих общественные отношения в данной сфере, сформирует основу для эффективного разграничения полномочий в управлении и финансировании системы, повысит уровень управленческой культуры руководителей учреждений, создаст модель эффективного распределения полномочий между органами управления учебным заведением, исполнительной властью и местным самоуправлением, усилит мотивацию к реализации инвестиционных проектов в этой сфере, даст толчок к повышению качества подготовки обучающихся, повысит престиж профессионального образования;

упростить и сделать понятным для всех участников системы механизм обеспечения соответствия компетенций выпускников требованиям рынка труда и развитию экономики;

ввести один уровень профессионального образования;

создать единый тип учебных заведений для получения профобразования — профессиональные колледжи;

сократить бюрократические процедуры лицензирования и отменить аттестацию учреждений профессионального образования;

внедрить рамочный Государственный стандарт и отменить образовательные стандарты для каждой отдельной профессиональной квалификации;

разграничить профессиональное образование и профессиональное обучение;

усилить роль работодателей во всех сферах деятельности учреждений профобразования, включая обеспечение качества образования;

установить, что учреждения профессионального образования могут функционировать как коммунальные некоммерческие общества, что предоставит им больше кадровой, организационной и финансовой свободы по сравнению с бюджетными учреждениями;

предусмотреть возможность передачи учреждения профессионального образования в аренду как единого имущественного комплекса (кроме тех, за которыми закреплены земли сельхозназначения на праве постоянного пользования) с сохранением его деятельности;

урегулировать вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере профессионального образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.