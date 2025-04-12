Андрій Єрмак заявив, що про «енергетичне перемир’я» з РФ після Кривого Рогу говорити складно, фото

Керівник Офісу Президента також вказав, що вже відбувається поступова зміна ставлення в тих представників США, які вважали, що з Росією можна знайти компроміс.

Джерело фото: ОПУ

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Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з країнами-партнерами прагне досягти повного та безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру. Водночас він наголосив, що про «енергетичне перемир’я» після Кривого Рогу навіть говорити складно, вказують в ОП.

«Потрібно говорити про повне припинення вогню, дуже чіткий моніторинг і контроль. Важливо, щоб цей контроль забезпечили американці. Із залученням наших європейських партнерів, якщо вони готові», – зазначив Андрій Єрмак.

На переконання керівника Офісу Президента, 30 днів достатньо для того, щоб зрозуміти, чи справді працює припинення вогню.

Також Україна наполягає на ще одному дуже важливому пункті – гуманітарному треку. Мова йде про звільнення військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених українських дітей.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив, що вже відбувається поступова зміна ставлення в тих представників США, які вважали, що з Росією можна знайти компроміс. Адже американські партнери бачать, як держава-агресорка порушує досягнуті домовленості.

Саме тому так важливо продовжувати тиск на РФ, зокрема санкційний. Очільник Офісу Глави держави відзначив одностайну позицію європейських країн щодо цього питання на нещодавній зустрічі лідерів у Парижі.

Під час спілкування йшлося про те, що для гарантування власної безпеки Україна насамперед має покладатися на спроможність своєї армії та вітчизняне оборонне виробництво.

Також тривають консультації щодо можливості розміщення іноземного контингенту на території нашої країни. За словами заступника керівника Офісу Президента, Україна запропонувала відповідний план європейським партнерам, які проводять його оцінку з військового погляду та відповідні консультації в політичній площині.

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