В Україні зменшилася кількість банків та фінансових компаній

Водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася.

Фото: unian.net

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Національний банк України повідомив про зміни на фінансовому ринку у березні.

Регулятор зазначає, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася до 838 (було 855).

«Кількість банків зменшилася до 60 (було 61)», - сказано у повідомленні.

Станом на 1 квітня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

451 фінансова компанія (було 464);

53 страховики non-life (було 54), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;

108 ломбардів (без змін);

98 кредитних спілок (була 101);

один лізингодавець (без змін);

43 страхових брокери (без змін);

73 колекторські компанії (без змін).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася до 41 (було 40).

Також у НБУ додали, що наразі без змін на платіжному ринку. Там діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 14 міжнародних;

Ще наразі без змін на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк ‒ емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

«До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (було 49) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (було 30)», - додали у НБУ.

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