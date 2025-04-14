Практика судів
  1. В Україні

В Україні зменшилася кількість банків та фінансових компаній

21:22, 14 квітня 2025
Водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася.
В Україні зменшилася кількість банків та фінансових компаній
Фото: unian.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив про зміни на фінансовому ринку у березні.

 

Регулятор зазначає, що  кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні зменшилася до 838 (було 855).

«Кількість банків зменшилася до 60 (було 61)», - сказано у повідомленні.

Станом на 1 квітня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

  • 451 фінансова компанія (було 464);
  • 53 страховики non-life (було 54), 10 life-страховиків (без змін), один страховик зі спеціальним статусом;
  • 108 ломбардів (без змін);
  • 98 кредитних спілок (була 101);
  • один лізингодавець (без змін);
  • 43 страхових брокери (без змін);
  • 73 колекторські компанії (без змін).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), водночас кількість небанківських фінансових груп збільшилася до 41 (було 40).

Також у НБУ додали, що наразі без змін на платіжному ринку. Там діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні та 14 міжнародних;

Ще наразі без змін на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють 18 платіжних установ, 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, один банк ‒ емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

«До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (було 49) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (було 30)», - додали у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Аспірантів третього року навчання перевірять на знання української та іноземної мов – уряд опублікував постанову

Кабмін опублікував зміни щодо складання заліку з української та іноземної мов для аспірантів і ад’юнктів третього року навчання.

Комітет з нацбезпеки рекомендує Раді прийняти закон про спрощення списання військового майна

Розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника під час воєнних дій, внаслідок ракетних атак чи інших проявів збройної агресії або у зв’язку з виконанням бойового (спеціального) завдання.

Кабмін увів додаткові вимоги для аспірантів через спроби уникнення чоловіками мобілізації

У МОН такий крок пояснюють безпрецедентним сплеском набору 2023 року – бажаючих навчатись в аспірантурі, переважно чоловіків, стало значно більше.

Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, отримують 650 грн замість 20 100 грн – Ірина Верещук заявила, що це неправильно

Також Ірина Верещук виявила, що військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду