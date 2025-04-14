Практика судов
  1. В Украине

В Украине уменьшилось количество банков и финансовых компаний

21:22, 14 апреля 2025
В то же время количество небанковских финансовых групп увеличилось
В Украине уменьшилось количество банков и финансовых компаний
Фото: unian.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил об изменениях на финансовом рынке в марте.

Регулятор отмечает, что количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось до 838 (было 855).

«Количество банков уменьшилось до 60 (было 61)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • 451 финансовая компания (было 464);
  • 53 страховщика non-life (было 54), 10 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
  • 108 ломбардов (без изменений);
  • 98 кредитных союзов (было 101);
  • один лизингодатель (без изменений);
  • 43 страховых брокера (без изменений);
  • 73 коллекторские компании (без изменений).

Количество банковских групп на рынке не изменилось (15), в то же время количество небанковских финансовых групп увеличилось до 41 (было 40).

Также в НБУ добавили, что на платежном рынке изменений пока нет. Там действует 15 платежных систем, созданных резидентами, включая государственные, и 14 международных.

Пока без изменений и на рынке поставщиков финансовых платежных услуг. Там работают 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

«К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (было 49) и 31 технологический оператор платежных услуг (было 30)», — добавили в НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент подписал закон о скидке 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК

Кроме скидки в 50% на штраф от ТЦК, принятый закон также предусматривает, что в отношении уклонистов, которые добровольно пойдут служить, будут закрыты административные производства за нарушение воинского учета.

Аспирантов третьего года обучения проверят на знание украинского и иностранного языков – правительство опубликовало постановление

Кабмин опубликовал изменения относительно сдачи зачета по украинскому и иностранному языкам для аспирантов и адъюнктов третьего года обучения.

Комитет по нацбезопасности рекомендует Раде принять закон об упрощении списания военного имущества

Расследование может не назначаться, если ущерб нанесен действиями противника во время боевых действий, в результате ракетных атак или других проявлений вооруженной агрессии, либо в связи с выполнением боевого (специального) задания.

Кабмин ввел дополнительные требования для аспирантов из-за попыток мужчин избежать мобилизации

В Минобразования такой шаг объясняют беспрецедентным всплеском набора в 2023 году – желающих учиться в аспирантуре, преимущественно мужчин, стало значительно больше.

Раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели за штат, получают 650 грн вместо 20 100 грн – Ирина Верещук заявила, что это неправильно

Также Ирина Верещук обнаружила, что военные части требуют, чтобы военнослужащие каждые 10 дней предоставляли справки о пребывании на лечении в медицинском учреждении.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    застуник голови Хмельницького апеляційного суду