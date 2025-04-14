В Украине уменьшилось количество банков и финансовых компаний

В то же время количество небанковских финансовых групп увеличилось

Фото: unian.net

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Национальный банк Украины сообщил об изменениях на финансовом рынке в марте.

Регулятор отмечает, что количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось до 838 (было 855).

«Количество банков уменьшилось до 60 (было 61)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля на рынке небанковских финансовых услуг работали:

451 финансовая компания (было 464);

53 страховщика non-life (было 54), 10 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

108 ломбардов (без изменений);

98 кредитных союзов (было 101);

один лизингодатель (без изменений);

43 страховых брокера (без изменений);

73 коллекторские компании (без изменений).

Количество банковских групп на рынке не изменилось (15), в то же время количество небанковских финансовых групп увеличилось до 41 (было 40).

Также в НБУ добавили, что на платежном рынке изменений пока нет. Там действует 15 платежных систем, созданных резидентами, включая государственные, и 14 международных.

Пока без изменений и на рынке поставщиков финансовых платежных услуг. Там работают 18 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, один банк — эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

«К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (было 49) и 31 технологический оператор платежных услуг (было 30)», — добавили в НБУ.

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