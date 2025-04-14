Укрзализныця меняет маршрут поезда до Праги из-за аварии

С 14 апреля изменен маршрут движения поезда №122/123 Прага — Чоп — Прага.

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«Укрзализныця» сообщила, что из-за аварии на чешской железной дороге изменила маршрут поезда до Праги. Пассажиры должны пересесть на другие поезда, в частности в Кошице. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

С 14 апреля изменен маршрут движения поезда №122/123 Прага — Чоп — Прага перевозчика RegioJet. Изменения касаются пассажиров, следующих в Украину и из Украины этим рейсом.

Поезд будет курсировать только до/из Кошице (Словакия). Пассажиры, следующие в Украину, должны пересесть в Кошице на поезд №964 Братислава — Чоп, который отправляется в 17:46 и прибывает в Чоп в 21:41.

Далее до Киева пассажиры смогут воспользоваться поездом №750 Чоп — Киев, который отправляется в 5:20. В поезде будут забронированы места для пассажиров с билетами RegioJet, а на вокзале Чопа обустроены места для ожидания.

В обратном направлении пассажиры поезда №123 Чоп — Прага также поедут с пересадкой: сначала дизель-поездом до Кошице (отправление из Чопа в 21:06, прибытие в 22:50), а далее — поездом RegioJet до Праги.

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