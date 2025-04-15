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Украина работает над разработкой собственной системы ПВО стратегического уровня, – Сибига

08:29, 15 апреля 2025
Андрей Сибига предложил странам Европы инвестировать в эту программу для ускорения ее реализации.
Украина работает над разработкой собственной системы ПВО стратегического уровня, – Сибига
Источник фото: mfa.gov.ua
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина работает над разработкой собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня и предложил странам Европы инвестировать в эту программу для ускорения ее реализации.

Об этом глава МИД сказал во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС.

Министр указал, что ужасные удары России по Кривому Рогу и Сумам демонстрируют, что Путин стремится продолжать войну, а не искать мир, и требуют решительных шагов Европы для усиления украинских и собственных возможностей, увеличения давления на агрессора и ускорения интеграции Украины в ЕС.

Поэтому Андрей Сибига призвал европейских коллег усилить военную помощь для Украины, прежде всего укреплением возможностей противовоздушной обороны: предоставить дополнительные комплексы, пусковые установки, ракеты и запчасти.

Глава МИД также подчеркнул другие первоочередные военные потребности, которые включают боеприпасы, дальнобойные ракеты, бронемашины и инженерное оборудование, боевую авиацию, дроны, дополнительные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также уделил особое внимание повышению санкционного давления на агрессора.

Андрей Сибига напомнил о готовности Украины как можно быстрее открывать кластеры вступительных переговоров и подчеркнул, что сейчас не время блокировать процесс вступления нашей страны в ЕС. По его словам, евроинтеграция является одним из факторов сохранения долгосрочной стабильности и мира в Европе.

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