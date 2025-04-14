Денежная помощь при выходе на пенсию — нужно ли увольняться с работы, чтобы ее получить

Чтобы получить денежную помощь, на день достижения пенсионного возраста лицо должно работать в должности в учреждении, дающем право на пенсию за выслугу лет, и увольняться для этого не нужно.

Фото: 24tv.ua

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В Главном управлении Пенсионного фонда в Тернопольской области разъяснили, что для получения денежной помощи при выходе на пенсию за выслугу лет, человек должен работать на соответствующей должности именно в день достижения пенсионного возраста.

Так, к специалистам ПФУ поступил вопрос: в августе 2025 года мужчина получит право на получение пенсии по возрасту. Медицинский стаж в государственных учреждениях здравоохранения — более 35 лет. Нужно ли увольняться с работы для получения государственной денежной помощи?

Одним из обязательных условий для назначения денежной помощи является то, чтобы на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», человек работал в учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых даёт право на назначение пенсии за выслугу лет. Увольняться не требуется.

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