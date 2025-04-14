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Грошова допомога при виході на пенсію — чи потрібно звільнятися з роботи, щоб її отримати

22:54, 14 квітня 2025
Щоб отримати грошову допомогу, на день досягнення пенсійного віку особа повинна працювати на посаді в установі, що дає право на пенсію за вислугу років, і звільнятися для цього не потрібно.
Грошова допомога при виході на пенсію — чи потрібно звільнятися з роботи, щоб її отримати
Фото: 24tv.ua
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У Головному управлінні Пенсійного фонду в Тернопільській області роз’яснили, що для отримання грошової допомоги при виході на пенсію за вислугу років, особа повинна працювати на відповідній посаді саме на день досягнення пенсійного віку.

Так, до фахівців ПФУ надійшло запитання: У серпні 2025 року чоловік матиме право на отримання пенсії за віком. Медичний стаж роботи у державних закладах охорони здоров’я — більше ніж 35 років. Чи потрібно звільнятися з роботи для отримання державної грошової допомоги?

Однією з обов’язкових умов для призначення грошової допомоги є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років. Звільнятися не потрібно.

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