ФЛП сменил местонахождение — куда нужно платить военный сбор

Стало известно, куда ФЛП на общей системе налогообложения платит военный сбор «за себя» в случае смены в течение бюджетного года местонахождения, связанного с изменением административного района.

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В Государственной налоговой службе разъяснили, куда ФЛП на общей системе налогообложения уплачивает военный сбор «за себя» в случае изменения в течение бюджетного года местонахождения, связанного со сменой административного района.

Согласно подп. 1 подп. 1.1 п. 16^1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI, плательщиками военного сбора являются лица, определенные в п. 162.1 ст. 162 НКУ (физическое лицо – резидент, получающее доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы; физическое лицо – нерезидент, получающее доходы из источника их происхождения в Украине; налоговый агент).

Начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков сбора, указанных в подп. 1 подп. 1.1 п. 16^1 НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразд. 1 разд. XX НКУ, по ставкам, определенным подп. 1.3 п. 16^1 НКУ (подп. 1.4 п. 16^1 НКУ).

Согласно п. 8 ст. 45 Бюджетного кодекса Украины от 8 июля 2010 года № 2456-VI, в случае изменения местонахождения субъекта и его регистрации как плательщика налогов по новому месту нахождения, уплата общегосударственных налогов и сборов, определенных налоговым законодательством и распределяемых между государственным и местными бюджетами, осуществляется по месту предыдущей регистрации плательщика до окончания текущего бюджетного периода.

Пунктом 10.13 разд. X Порядка учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Минфина Украины от 09.12.2011 № 1588 с изменениями, установлено, что плательщик налогов, который согласно п. 10.2 разд. X Порядка № 1588 обязан уплачивать по предыдущему месту нахождения налоги и сборы, распределяемые между государственным и местными бюджетами, а также местные налоги и сборы, после постановки на учет в контролирующем органе по новому месту нахождения (основное место учета) до конца бюджетного периода (календарного года) продолжает учитываться в контролирующем органе по предыдущему месту нахождения (неосновное место учета) с соответствующей отметкой.

Согласно п. 10.2 разд. X Порядка № 1588, в случае изменения местонахождения субъекта хозяйствования и его регистрации как плательщика налогов по новому месту нахождения, уплата налогов и сборов, определенных налоговым законодательством и распределяемых между государственным и местными бюджетами, а также местных налогов и сборов осуществляется по месту предыдущей регистрации до окончания текущего бюджетного периода.

Таким образом, в случае изменения налогового адреса, связанного со сменой административного района, физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения с доходов, полученных от осуществления хозяйственной деятельности, уплачивает военный сбор в соответствующие бюджеты по предыдущему месту нахождения до окончания текущего года.

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