Україна працює над розробкою власної системи ППО стратегічного рівня, – Сибіга

Андрій Сибіга запропонував країнам Європи інвестувати в цю програму для пришвидшення її реалізації.

Джерело фото: mfa.gov.ua

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна працює над розробкою власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував країнам Європи інвестувати в цю програму для пришвидшення її реалізації.

Про це очільник МЗС сказав під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр вказав, що жахливі удари Росії по Кривому Рогу та Сумам демонструють, що Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир, і вимагають рішучих кроків Європи на посилення українських та власних спроможностей, збільшення тиску на агресора та пришвидшення інтеграції України в ЄС.

Тому Андрій Сибіга закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

Глава МЗС також наголосив на інших першочергових військових потребах, які включають боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойову авіацію, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також приділив окрему увагу підвищенню санкційного тиску на агресора.

Андрій Сибіга нагадав про готовність України якнайшвидше відкривати кластери вступних переговорів та наголосив, що зараз не час блокувати процес вступу нашої держави в ЄС. За його словами, євроінтеграція є одним з факторів збереження довгострокової стабільності та миру в Європі.

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