Практика судів
  1. В Україні

Україна працює над розробкою власної системи ППО стратегічного рівня, – Сибіга

08:29, 15 квітня 2025
Андрій Сибіга запропонував країнам Європи інвестувати в цю програму для пришвидшення її реалізації.
Україна працює над розробкою власної системи ППО стратегічного рівня, – Сибіга
Джерело фото: mfa.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна працює над розробкою власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував країнам Європи інвестувати в цю програму для пришвидшення її реалізації.

Про це очільник МЗС сказав під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Міністр вказав, що жахливі удари Росії по Кривому Рогу та Сумам демонструють, що Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир, і вимагають рішучих кроків Європи на посилення українських та власних спроможностей, збільшення тиску на агресора та пришвидшення інтеграції України в ЄС.

Тому Андрій Сибіга закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

Глава МЗС також наголосив на інших першочергових військових потребах, які включають боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойову авіацію, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також приділив окрему увагу підвищенню санкційного тиску на агресора.

Андрій Сибіга нагадав про готовність України якнайшвидше відкривати кластери вступних переговорів та наголосив, що зараз не час блокувати процес вступу нашої держави в ЄС. За його словами, євроінтеграція є одним з факторів збереження довгострокової стабільності та миру в Європі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС МЗС війна Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Окрема ухвала Верховного Суду: орган місцевого самоврядування зобов'язаний забезпечувати затвердження нормативної грошової оцінки земель

Верховний Суд виніс окрему ухвалу про обов’язок органу місцевого самоврядування затвердити нормативну грошову оцінку землі відповідного населеного пункту.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Верховний Суд залишив в силі вирок військовослужбовцю, який вчинив непокору, вказавши, за яких умов застосовуються статті 69 та 75 КК

Верховний Суд вказав, що суди, призначаючи за непокору 5 років позбавлення волі, вже врахували, що військовослужбовець утримує двох неповнолітніх дітей і одну малолітню дитину, якій станом на час ухвалення вироку виповнилося 2 місяці.

Верховна Рада розгляне законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Буде запроваджена нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Президент підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Крім знижки в 50% штрафу від ТЦК, прийнятий закон також передбачає, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють адміністративні провадження за порушення військового обліку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео