Укрзалізниця змінює маршрут поїзда до Праги через аварію

З 14 квітня змінено маршрут руху поїзда №122/123 Прага - Чоп – Прага.

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«Укрзалізниця» повідомила, що через аварію на чеській залізниці змінила маршрут поїзда до Праги. Пасажири повинні пересісти на інші поїзди, зокрема у Кошице. Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

З 14 квітня змінено маршрут руху поїзда №122/123 Прага - Чоп - Прага перевізника RegioJet. Зміни стосуються пасажирів, які прямують в Україну та з України цим рейсом.

Поїзд курсуватиме лише до/з Кошице (Словаччина). Пасажири, які прямують до України, мають пересісти в Кошице на поїзд №964 Братислава - Чоп, що вирушає о 17:46 та прибуває в Чоп о 21:41.

Далі до Києва пасажири зможуть скористатися поїздом №750 Чоп - Київ, який відправляється о 5:20. У поїзді будуть заброньовані місця для пасажирів із квитками RegioJet, а на вокзалі Чопа облаштовано місця для очікування.

У зворотному напрямку пасажири поїзда №123 Чоп - Прага також їхатимуть з пересадкою: спочатку дизель-поїздом до Кошице (відправлення з Чопа о 21:06, прибуття о 22:50), а далі - поїздом RegioJet до Праги.

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