Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 13 вакантних посад

Суд шукає секретаря судового засідання, помічника судді та низку спеціалістів.

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Шевченківський районний суд м. Києва повідомив, що у суді є низка вакантних посад.

Суд шукає:

- секретаря судового засідання;

- помічника судді (цивільна колегія);

- головного спеціаліста відділу кадрової роботи та управління персоналом;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;

- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;

- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;

- головного спеціаліста відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства;

- головного спеціаліста відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян;

- судового розпорядника;

- діловода;

- експедитора;

- прибиральниці.

«Водночас, повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.

Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у заступника керівника апарату Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, кабінет 210, тел. (044) 298-58-68», - додали у суді.

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