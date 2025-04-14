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Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии 13 вакантных должностей

21:14, 14 апреля 2025
Суд ищет секретаря судебного заседания, помощника судьи и ряд специалистов.
Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии 13 вакантных должностей
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Шевченковский районный суд г. Киева сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.

Суд ищет:

  • секретарь судебного заседания;
  • помощник судьи (гражданская коллегия);
  • главный специалист отдела кадровой работы и управления персоналом;
  • главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях;
  • главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;
  • главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;
  • главный специалист по обеспечению связей со средствами массовой информации;
  • главный специалист отдела судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства;
  • главный специалист отдела документооборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;
  • судебный распорядитель;
  • делопроизводитель;
  • экспедитор;
  • уборщица.

«В то же время сообщаем о возможности прохождения стажировки с целью последующего замещения указанных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятии вакантных должностей можно получить у заместителя руководителя аппарата Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, кабинет 210, тел. (044) 298-58-68», — добавили в суде.

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