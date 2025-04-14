Комітет з нацбезпеки рекомендує Раді прийняти закон про спрощення списання військового майна

Розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника під час воєнних дій, внаслідок ракетних атак чи інших проявів збройної агресії або у зв’язку з виконанням бойового (спеціального) завдання.

Фото: armyinform.com.ua

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Парламентський комітет з питань нацбезпеки рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому законопроект 12373 щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна.

Так, у Законі «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» буде передбачено, що вирішення питань щодо забезпечення ЗСУ військовим майном, а також визначення порядку вилучення і передачі його до сфери управління центральних або місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам і організаціям та у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність (за згодою відповідних органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Закону «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності») належить до компетенції Кабміну з урахуванням того, що озброєння та бойова техніка можуть передаватися лише до військових формувань, існування яких передбачено законом, Національної поліції, Державної прикордонної служби, СБУ, а військова зброя та боєприпаси до неї також Державній спеціальній службі транспорту.

З моменту надходження майна до ЗСУ, СБУ і закріплення його за військовою частиною ЗСУ або в структурі СБУ воно набуває статусу військового майна. Закріплене військове майно використовується лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача військового майна здійснюються у спеціальному порядку, що визначається Кабміном.

Списання військового майна провадиться командирами військових частин і посадовими особами органів військового управління відповідно до їхньої компетенції у порядку, встановленому Міноборони та іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України. Особливості списання військового майна СБУ визначаються СБУ.

Військове майно (крім об’єктів нерухомого майна), витрачене, використане та/або яке набуло непридатного стану внаслідок його експлуатації під час дії воєнного стану, списується незалежно від номенклатури служб (підрозділів) забезпечення вартістю за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1 700 000 грн) без затверджень та погоджень з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ. Про списання такого військового майна командир військової частини, уповноважена посадова особа СБУ за поданням комісії для списання військового майна видає наказ.

Службове розслідування щодо встановлення причин та обставин знищення (втрати), пошкодження, дострокового зносу, перевитрати військового майна може не призначатись у випадках, передбачених законом.

У разі знищення (втрати) військового майна або його пошкодження (якщо відновлення такого майна неможливе або економічно недоцільне) внаслідок бойових або інших дій з боку противника, а також у зв’язку з виконанням бойового (спеціального) завдання таке майно незалежно від номенклатури служб (підрозділів) забезпечення, без затверджень та погоджень з правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі ЗСУ списується на підставі єдиного акта списання (крім об’єктів нерухомого майна), в якому зазначаються опис події та перелік військового майна, що підлягає списанню.

Відповідний акт складається та підписується комісією для списання військового майна та не менш як двома учасниками або свідками події (за їх наявності). Єдиний акт списання у 30-тиденний строк подається на затвердження командиру військової частини або посадовій особі органу військового управління, зазначеній у частині десятій цієї статті, чи уповноваженій посадовій особі СБУ.

Єдині акти списання військового майна вартістю за одним актом до 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1 700 000 грн) затверджуються командиром військової частини.

Єдині акти списання військового майна вартістю за одним актом 100000 НМДГ і більше (1 700 000 грн і більше) затверджуються командувачами або іншими керівниками органів військового управління, яким підпорядковані військові частини, військове майно яких підлягає списанню за єдиним актом.

Посадова особа, яка отримала для затвердження єдиний акт, у строк не більш як 20 днів з дня його отримання, після перевірки правильності його оформлення та відповідності вимогам законодавства, затверджує єдиний акт або відмовляє у затвердженні. Відмова у затвердженні повинна бути вмотивованою, із зазначенням причин та недоліків, які необхідно усунути в єдиному акті.

Строк перегляду рішення про відмову у затвердженні єдиного акта після усунення недоліків і повторного подання не може перевищувати 15 днів.

Дія цього Закону поширюється на інші утворені відповідно до законів України військові формування, Держспецзв'язку, Службу безпеки України.

У Законі «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за шкоду, завдану державі» буде передбачено, що його дія поширюється на військовослужбовців під час виконання ними обов’язків військової служби, військовозобов’язаних та резервістів під час проходження ними зборів, а також осіб рядового та начальницького складу правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку, МВС, Нацполіції, сил цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, ДБР, співробітників Служби судової охорони, військовослужбовців СБУ.

Розслідування може не призначатися, якщо шкоду завдано діями противника під час воєнних (бойових) дій, внаслідок ракетних (авіаційних) атак чи інших проявів збройної агресії проти України та/або у зв’язку з виконанням вищевказаними особами бойового (спеціального) завдання.

Порядок проведення службового розслідування визначається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами спеціального призначення, Службою зовнішньої розвідки України, Держспецзв’язку, Державним бюро розслідувань, СБУ.

Стаття 24 Закону «Про Службу безпеки України» буде доповнена пунктом, що СБУ має здійснювати відповідно до закону управління військовим майном, яке перебуває у сфері управління СБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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