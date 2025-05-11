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Зима у травні не відступає: Прикарпаття засипало снігом, відео

15:51, 11 травня 2025
На горі Піп Іван Чорногірський намело близько 5 см снігу.
Зима у травні не відступає: Прикарпаття засипало снігом, відео
Фото: ДСНС
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У неділю, 11 травня, на Івано-Франківщині випав сніг. Зокрема, засипало село Яблуниця.

На горі Піп Іван Чорногірський зафіксувано мороз -6 градусів, хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Про це повідомляє ДСНС.

Протягом доби випало близько 5 см снігу. Оголошено I рівень небезпеки – жовтий.

"Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", - нагадують рятувальники, закликаючи бути обережними під час мандрівок.

Нагадаємо, що у Карпатах 8 травня засніжило. 

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