Практика судів
  1. В Україні

Зеленський доручив створити постійну розширену переговорну групу

15:41, 19 травня 2025
Україна наполягає на 30-денному припиненні вогню та готується до обміну полоненими у форматі 1000 на 1000.
Зеленський доручив створити постійну розширену переговорну групу
Фото: Telegram - Zelenskiy / Official
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду, присвячену дипломатичним зусиллям України, спрямованим на завершення війни та досягнення тривалого і надійного миру.

За словами глави держави, міністр оборони Рустем Умєров доповів про результати переговорів української делегації в Туреччині, що відбулися 15–16 травня. Ці зустрічі, наголосив Зеленський, продемонстрували міжнародній спільноті готовність України рухатися до миру та необхідність тиску на Росію з метою припинення війни.

«Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає», — зазначив Президент.

За словами Зеленського, Умєров як очільник делегації повідомив про конкретні деталі перемовин із російською стороною. Українська сторона зберегла діалог у гідних рамках, усі спроби тиску чи погроз з боку РФ були відкинуті.

Україна, як підкреслив Президент, наполягає на повному й безумовному припиненні вогню. Це має на меті збереження життів цивільних і створення основи для подальших дипломатичних кроків. Київ пропонує тридцятиденне припинення вогню з можливістю його продовження. «Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну», — наголосив Зеленський.

Окремо Президент повідомив про доповіді міністра закордонних справ Андрія Сибіги та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо контактів із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини. Єрмак представив позиції ключових міжнародних партнерів. За словами Президента, Україна координує дипломатичні дії з партнерами практично щоденно.

За підсумками наради Зеленський доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.

Фото: Telegram - Zelenskiy / Official

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія війна Володимир Зеленський Рустем Умєров Андрій Сибіга обмін полоненими Андрій Єрмак

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду через немотивованість висновків щодо належності об’єкта до культурної спадщини

Позов прокурора було мотивовано тим, що відповідач, набувши у власність цей об’єкт, не вчинив дій для укладення охоронного договору, чим порушив вимоги законодавства.

В Україні буде створено 9 статистичних макрорегіонів – Віталій Безгін

Однак це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та експертів щодо безпекових макрорегіонів як основи державної регіональної політики.

Суд апеляційної інстанції зобов’язаний проаналізувати й зіставити з наявними у справі матеріалами всі доводи, наведені в апеляційній скарзі, і дати на кожен вичерпну відповідь – Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка була учасником дорожнього руху.

Верховний Суд вказав, що держава Україна не несе відповідальності за шкоду, завдану власнику нерухомості внаслідок збройної агресії РФ, адже держава встановила механізм компенсації

Позивач вказував, що внаслідок артилерійських обстрілів його будинок був повністю зруйнований, і вважав, що обов`язок із відшкодування в повному обсязі лежить на державі Україна та РФ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді