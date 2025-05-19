Катерина Черногоренко заявила, що рік роботи Резерв+ довів, що застосунок дозволив зекономити «тисячі годин і нервів»

Сьогодні важко уявити, як мільйони українців могли б оновити дані, не стоячи в чергах, не паралізуючи ТЦК – Черногоренко про рік роботи Резерв+.

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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко відсвяткувала рік роботи Резерв+.

«Рік тому ми запустили Резерв+. Пам’ятаю ту ніч. Ми сиділи в міністерстві до світанку — слідкували за кожним коментарем, відповідали на кожне «сталося щось дивне».

Було все: і стрес, і кава літрами. Але головне — була віра, що ми робимо потрібну справу.

Тоді нам казали: «У цього застосунку буде два користувачі — і одна з них ти».

Сьогодні важко уявити, як мільйони українців могли б оновити дані, не стоячи в чергах, не паралізуючи ТЦК. Онлайн-взаємодія з державою стала новою нормою.

Ми починали з MVP. Тепер це повноцінний інструмент, який спрощує життя. Кожна третя відстрочка — уже оформлена онлайн. Це не просто цифра — це тисячі зекономлених годин і збережених нервів», розповіла Черногоренко.

За її словами, у застосунку вже 4 млн користувачів, 200 000 онлайн направлень на ВЛК та 100 000 заявок на вакансії у війську.

Також вона подякувала іноземним партнерам та донорам за допомогу. «Завдяки вам ми створили не просто сервіс — нову культуру взаємодії з військовозобовʼязаними», зазначила Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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