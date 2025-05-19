Катерина Черногоренко заявила, что год работы Резерв+ доказал, что приложение позволило сэкономить «тысячи часов и нервов»

Сегодня трудно представить, как миллионы украинцев могли бы обновить данные, не стоя в очередях, не парализуя ТЦК – Черногоренко о годе работы Резерв+.

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Заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко отметила год работы Резерв+.

«Год назад мы запустили Резерв+. Помню ту ночь. Мы сидели в министерстве до рассвета — следили за каждым комментарием, отвечали на каждое «произошло что-то странное».

Было все: и стресс, и кофе литрами. Но главное — была вера, что мы делаем нужное дело.

Тогда нам говорили: «У этого приложения будет два пользователя — и одна из них ты».

Сегодня трудно представить, как миллионы украинцев могли бы обновить данные, не стоя в очередях, не парализуя ТЦК. Онлайн-взаимодействие с государством стало новой нормой.

Мы начинали с MVP. Теперь это полноценный инструмент, который упрощает жизнь. Каждая третья отсрочка — уже оформлена онлайн. Это не просто цифра — это тысячи сэкономленных часов и сохраненных нервов», — рассказала Черногоренко.

По ее словам, в приложении уже 4 млн пользователей, 200 000 онлайн-направлений на ВЛК и 100 000 заявок на вакансии в армии.

Также она поблагодарила иностранных партнеров и доноров за помощь. «Благодаря вам мы создали не просто сервис — новую культуру взаимодействия с военнообязанными», — отметила Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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