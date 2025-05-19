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Мисливець із Миргорода перевозив бойові патрони без дозволу – що вирішив суд

17:24, 19 травня 2025
20 патронів до автомата віз чоловік із Києва.
Мисливець із Миргорода перевозив бойові патрони без дозволу – що вирішив суд
Фото: Autostrike
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У Києві уродженець Миргорода передав боєприпаси до бойового калібру без дозволу. Бориспільський міськрайонний суд Київської області у справі № 359/12379/23 звільнив від реального ув’язнення з випробуванням.

Суть справи

Уродженець Миргорода Полтавської області, який мав законний дозвіл на мисливську нарізну зброю, незаконно придбав і зберігав 20 патронів калібру 7,62×39 мм зі сталевим осердям («ПС»). Патрони призначені виключно для військової стрілецької зброї та не продаються в цивільних крамницях зброї. Чоловік спорядив ними магазин власної рушниці й перевозив боєприпаси автомобілем з Києва до села Гнідин і назад. На блокпості патрони вилучили правоохоронці.

Позиція обвинуваченого

Під час судового засідання чоловік заперечив провину. Він розповів, що 24 лютого 2022 року, мотивований бажанням захистити Київ від російських окупантів, звернувся до пункту видачі зброї та боєприпасів. Там йому видали близько 20–30 патронів до зареєстрованої рушниці нібито «для тренувань». Обвинувачений наполягав, що отримав їх на законних підставах і мав право зберігати, адже володіє офіційним дозволом на зброю.

Пояснення експерта

Судовий експерт пояснив, що придбані «бойові проміжні патрони» вважаються виключно військовими боєприпасами і можуть застосовуватися лише у зразках, які перебувають на озброєнні збройних сил або правоохоронців. Для їх придбання потрібен окремий спеціальний дозвіл, що підтвердилося висновком експертизи.

Рішення суду

Бориспільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у незаконному поводженні з бойовими припасами. Слідчий кодекс передбачає за такий злочин позбавлення волі від трьох до семи років, але суд звільнив обвинуваченого від реального ув’язнення. Йому призначили службове обмеження строком на один рік з іспитовим терміном, без контролю за місцем проживання. З фігуранта також стягнуто 3 585 гривень витрат на судову експертизу.

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