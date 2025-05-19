Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Охотник из Миргорода перевозил боевые патроны без разрешения – что решил суд

17:24, 19 мая 2025
20 патронов к автомату вез мужчина из Киева.
Охотник из Миргорода перевозил боевые патроны без разрешения – что решил суд
Фото: Autostrike
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве уроженец Миргорода передал боеприпасы к боевому калибру без разрешения. Бориспольский горрайонный суд Киевской области по делу № 359/12379/23 освободил от реального заключения с испытанием.

Суть дела

Уроженец Миргорода Полтавской области, который имел законное разрешение на охотничье нарезное оружие, незаконно приобрел и хранил 20 патронов калибра 7,62×39 мм со стальным сердечником («ПС»). Патроны предназначены исключительно для военного стрелкового оружия и не продаются в гражданских магазинах оружия. Мужчина снарядил ими магазин собственного ружья и перевозил боеприпасы на автомобиле из Киева в село Гнедин и обратно. На блокпосте патроны изъяли правоохранители.

Позиция обвиняемого

Во время судебного заседания мужчина отрицал вину. Он рассказал, что 24 февраля 2022 года, мотивированный желанием защитить Киев от российских оккупантов, обратился в пункт выдачи оружия и боеприпасов. Там ему выдали около 20-30 патронов к зарегистрированному ружью якобы «для тренировок». Обвиняемый настаивал, что получил их на законных основаниях и имел право хранить, ведь обладает официальным разрешением на оружие.

Объяснение эксперта

Судебный эксперт пояснил, что приобретенные «боевые промежуточные патроны» считаются исключительно военными боеприпасами и могут применяться только в образцах, которые находятся на вооружении вооруженных сил или правоохранителей. Для их приобретения требуется отдельное специальное разрешение, что подтвердилось заключением экспертизы.

Решение суда

Бориспольский горрайонный суд признал мужчину виновным в незаконном обращении с боевыми припасами. Следственный кодекс предусматривает за такое преступление лишение свободы от трех до семи лет, но суд освободил обвиняемого от реального заключения. Ему назначили служебное ограничение сроком на один год с испытательным сроком, без контроля по месту жительства. С фигуранта также взыскано 3 585 гривен расходов на судебную экспертизу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд оружие Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционную жалобу Владимира Луганского Апелляционная палата ВАКС рассмотрит 21 мая или уже в июле

А ВККС 11 июня рассмотрит заключение комиссии с участием членов ВККС и общественности, которое может иметь последствия для Владимира Луганского.

Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда из-за немотивированности выводов относительно принадлежности объекта к культурному наследию

Иск прокурора был мотивирован тем, что ответчик, приобретя в собственность этот объект, не предпринял действий для заключения охранного договора, чем нарушил требования законодательства.

В Украине будет создано 9 статистических макрорегионов – Виталий Безгин

Однако это не отменяет работу Министерства развития общин и экспертов относительно безопасностных макрорегионов как основы государственной региональной политики.

Суд апелляционной инстанции обязан проанализировать и сопоставить с имеющимися в деле материалами все доводы, приведенные в апелляционной жалобе, и дать на каждый исчерпывающий ответ – Верховный Суд

Верховный Суд напомнил, что исключается уголовная ответственность лица, которое нарушило правила дорожного движения вынужденно, из-за создания аварийной ситуации другим лицом, которое было участником дорожного движения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді