Охотник из Миргорода перевозил боевые патроны без разрешения – что решил суд

20 патронов к автомату вез мужчина из Киева.

Фото: Autostrike

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве уроженец Миргорода передал боеприпасы к боевому калибру без разрешения. Бориспольский горрайонный суд Киевской области по делу № 359/12379/23 освободил от реального заключения с испытанием.

Суть дела

Уроженец Миргорода Полтавской области, который имел законное разрешение на охотничье нарезное оружие, незаконно приобрел и хранил 20 патронов калибра 7,62×39 мм со стальным сердечником («ПС»). Патроны предназначены исключительно для военного стрелкового оружия и не продаются в гражданских магазинах оружия. Мужчина снарядил ими магазин собственного ружья и перевозил боеприпасы на автомобиле из Киева в село Гнедин и обратно. На блокпосте патроны изъяли правоохранители.

Позиция обвиняемого

Во время судебного заседания мужчина отрицал вину. Он рассказал, что 24 февраля 2022 года, мотивированный желанием защитить Киев от российских оккупантов, обратился в пункт выдачи оружия и боеприпасов. Там ему выдали около 20-30 патронов к зарегистрированному ружью якобы «для тренировок». Обвиняемый настаивал, что получил их на законных основаниях и имел право хранить, ведь обладает официальным разрешением на оружие.

Объяснение эксперта

Судебный эксперт пояснил, что приобретенные «боевые промежуточные патроны» считаются исключительно военными боеприпасами и могут применяться только в образцах, которые находятся на вооружении вооруженных сил или правоохранителей. Для их приобретения требуется отдельное специальное разрешение, что подтвердилось заключением экспертизы.

Решение суда

Бориспольский горрайонный суд признал мужчину виновным в незаконном обращении с боевыми припасами. Следственный кодекс предусматривает за такое преступление лишение свободы от трех до семи лет, но суд освободил обвиняемого от реального заключения. Ему назначили служебное ограничение сроком на один год с испытательным сроком, без контроля по месту жительства. С фигуранта также взыскано 3 585 гривен расходов на судебную экспертизу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.