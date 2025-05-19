В Украине будет создано 9 статистических макрорегионов – Виталий Безгин

Однако это не отменяет работу Министерства развития общин и экспертов относительно безопасностных макрорегионов как основы государственной региональной политики.

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В Украине будет образовано 9 статистических макрорегионов. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.

«До конца года Украина предоставит европейским партнерам откорректированное предложение по статистическим макрорегионам (NUTS-1). Мы вышли на конструктивное взаимодействие с Госстатом по этому вопросу», – отметил он.

По словам Виталия Безгина, предлагается следующая структура:

Макрорегион 1: Сумская область, Харьковская область, Черниговская область.

Макрорегион 2: Донецкая область, Луганская область.

Макрорегион 3: Днепропетровская область, Запорожская область.

Макрорегион 4: Николаевская область, Одесская область, Херсонская область, Крым.

Макрорегион 5: Винницкая область, Тернопольская область, Хмельницкая область.

Макрорегион 6: Киевская область и город Киев.

Макрорегион 7: Закарпатская область, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область.

Макрорегион 8: Волынская область, Ровенская область, Житомирская область.

Макрорегион 9: Полтавская область, Кировоградская область, Черкасская область.

При этом он подчеркнул, что это не отменяет работу Министерства развития общин и территорий Украины и экспертов относительно безопасностных макрорегионов как основы государственной региональной политики. «Очень ждем появления постановления», – добавил Безгин.

При этом никаких советов или администраций на макрорегиональном уровне не будет. Областные советы и администрации не потеряют никаких полномочий.

«Мы рассматриваем возможность создания на этом уровне проектных офисов для работы с европейскими программами. Это может быть либо замещение, либо реформирование агентств регионального развития», – отметил председатель подкомитета.

Автор: Наталя Мамченко

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