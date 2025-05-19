ЕС и Великобритания подписали соглашение по безопасности, рыболовству и энергетик

ЕС и Великобритания заключили «пакт перезагрузки» – новое соглашение охватывает оборону, энергетику и миграцию.

Фото: EPA

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В Лондоне после Brexit представители Европейского Союза и Соединенного Королевства договорились о широком «перезагрузочном» пакте по вопросам обороны, безопасности, рыболовства, энергетики и других сфер сотрудничества после Brexit. Об этом сообщают официальные источники ЕС и британское правительство, пишет Politico.

Оборона и безопасность

Новый договор формализует сотрудничество по гибридной войне, кибербезопасности, защите критической инфраструктуры и морской безопасности. Лондон получает возможность участвовать в совместных программах закупок военной техники ЕС, в том числе дорогостоящей €150-миллиардной инициативе SAFE, однако доступ к ней потребует дополнительных бюджетных взносов и отдельных переговоров.

Рыболовство

Великобритания согласилась сохранить для флотов стран-членов ЕС щедрые права на вылов в своих водах еще на 12 лет - до 2038 года. Это значительная уступка после длительных консультаций, в которых особенно активным был лоббизм Франции.

Энергетика

Стороны договорились о будущем присоединении Великобритании к единому рынку электроэнергии ЕС и выполнении соответствующих евронорм под надзором Европейского суда. Этот шаг направлен на снижение цен для потребителей и стимулирование «зеленых» инвестиций в Северном море, однако может вызвать протесты евроскептиков в Британии.

Агропродовольствие, климат и миграция

Соглашение предусматривает начало переговоров по упрощению санитарных и фитосанитарных процедур на границе Северной Ирландии и в портах Ла-Манша. Отдельные переговоры запланированы по миграционной политике, в частности участия в программе Erasmus+ и мобильности бизнеса, которые являются приоритетом для обеих сторон, хотя вопрос въезда молодежи остается «продолжающейся работой».

Полиция и правопорядок

Координация с правоохранительными органами охватит борьбу с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и обмен разведывательной информацией.

Механизм диалога

Чтобы обеспечить регулярный обмен мнениями, внешнеполитические руководители - британский министр иностранных дел Дэвид Лямми и высокий представитель ЕС Кая Каллас - будут проводить диалог не реже чем раз в полгода. Кроме этого, планируется координация по вопросам Украины, России, гибридных угроз и Западных Балкан.

Промежуточные документы, устанавливающие параметры будущих переговоров, уже подготовлены: по каждому направлению - от энергетики до рыболовства - запланирован быстрый старт консультаций. Лидеры ЕС и Великобритании должны окончательно утвердить соглашение позже в этот день на лондонском саммите.

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