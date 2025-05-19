В Чернобыльской зоне отчуждения могут появиться малые модульные реакторы — подробности

Глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко анонсировал размещение малых модульных реакторов в Чернобыле.

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В Украине готовятся предоставить земельные участки в Чернобыльской зоне отчуждения для размещения малых модульных реакторов. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.

"Мы также готовы выделить земельные участки для размещения малых модульных реакторов для НАЭК "Энергоатом". В ближайшее время ожидается подписание соглашения или меморандума о начале работ. Это часть программы, которая, надеюсь, будет реализована в Украине", — заявил чиновник.

Отмечается, что НАЭК "Энергоатом" вместе с НЭК "Укрэнерго" определили 12 потенциальных площадок для установки ММР по всей стране. Внедрение этих технологий рассматривается как ключевой шаг в послевоенном обновлении, который позволит усилить энергетическую независимость государства и уменьшить выбросы углерода.

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