Как найти реквизиты для уплаты налогов и ЕСВ – инструкция от ГНС

10:56, 20 мая 2025
Налоговая рассказала, как самостоятельно получить реквизиты для уплаты.
Фото: cv.tax.gov.ua
Государственная налоговая служба обнародовала пошаговую инструкцию для налогоплательщиков, как самостоятельно получить реквизиты счетов для уплаты налогов и единого социального взноса.
Для этого нужно:
- Перейти на вебпортал ГНС в раздел «Счета для уплаты платежей» по ссылке;
- Выбрать территориальный орган ГНС - по месту основного или неосновного налогового учета;
- Загрузить таблицу с необходимыми реквизитами счетов;
- Найти нужные счета по коду классификации доходов бюджета или технологическим кодом классификации ЕСВ и названием общины;
- Использовать эти реквизиты для заполнения платежных документов при переводе средств в бюджет.
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