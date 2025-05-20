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Как найти реквизиты для уплаты налогов и ЕСВ – инструкция от ГНС

10:56, 20 мая 2025
Налоговая рассказала, как самостоятельно получить реквизиты для уплаты.
Как найти реквизиты для уплаты налогов и ЕСВ – инструкция от ГНС
Фото: cv.tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба обнародовала пошаговую инструкцию для налогоплательщиков, как самостоятельно получить реквизиты счетов для уплаты налогов и единого социального взноса.

Для этого нужно:

  • Перейти на вебпортал ГНС в раздел «Счета для уплаты платежей» по ссылке;
  • Выбрать территориальный орган ГНС - по месту основного или неосновного налогового учета;
  • Загрузить таблицу с необходимыми реквизитами счетов;
  • Найти нужные счета по коду классификации доходов бюджета или технологическим кодом классификации ЕСВ и названием общины;
  • Использовать эти реквизиты для заполнения платежных документов при переводе средств в бюджет.

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налоговая ГНС

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