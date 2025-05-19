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В Харькове женщина вместе со своей 16-летней дочерью поджигала автомобили военных

15:36, 19 мая 2025
По данным следствия, мать с дочерью действовали по указаниям российских спецслужб и снимали поджог на видео для отчета.
В Харькове женщина вместе со своей 16-летней дочерью поджигала автомобили военных
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В Харькове разоблачили мать и ее несовершеннолетнюю дочь, которые поджигали автомобили украинских военных. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в течение мая этого года, в ночное время, 46-летняя женщина и ее 16-летняя дочь уничтожали автомобили украинских военных. Найдя транспортное средство, фигурантки обливали его заранее подготовленной легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

В результате противоправных действий подозреваемых два автомобиля сгорели полностью, еще один был поврежден.

Предварительно установлено, что женщины действовали по указаниям вражеских спецслужб и согласовывали свои действия с куратором, который пообещал денежное вознаграждение за успешное выполнение задания. Свои действия они снимали на телефон для «отчетности».

Однако обещанных денег они так и не получили — вместо этого получили подозрение от правоохранителей.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители принимают комплексные меры по установлению и привлечению к ответственности кураторов из РФ, которые вербуют украинских несовершеннолетних и склоняют их к сотрудничеству с врагом.

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