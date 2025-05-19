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У Харкові жінка разом зі своєю 16-річною донькою підпалювала автомобілі військових

15:36, 19 травня 2025
За даними слідства, мати з донькою діяли за вказівками російських спецслужб і знімали підпали на відео для звіту.
У Харкові жінка разом зі своєю 16-річною донькою підпалювала автомобілі військових
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У Харкові викрили матір та її неповнолітню доньку, які підпалювали автомобілі українських військових. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом травня цього року в нічний час 46-річна матір та її 16-річна донька нищили автомобілі українських військових. Підшукавши транспортний засіб, фігурантки обливали його заздалегідь підготовленою легкозаймистою сумішшю та підпалювали.

Внаслідок протиправних дій підозрюваних два автомобілі вигоріли вщент, ще одна автівка зазнала пошкоджень.

Попередньо встановлено, що жінки діяли за вказівками ворожих спецслужб і узгоджували свої дії з куратором, який пообіцяв грошову винагороду за успішне виконання завдання. Свої дії фігурантки фільмували на телефон для «звітності».

Однак обіцяну суму коштів вони так і не отримали, натомість одержали підозру від правоохоронців.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці вживають комплексних заходів для встановлення та притягнення до відповідальності кураторів з РФ, які вербують українських дітей та схиляють їх до співпраці з ворогом.

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