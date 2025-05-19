В Індії блогер рекламував саморобну олію від облисіння та опинився на лаві підсудних

71 людина постраждала після використання «чудо-засобу», який рекламував блогер.

Фото: unsplash

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У північно-західному індійському місті Сангрур стався гучний скандал: 71 людина отримала серйозні реакції на очі та шкіру після використання саморобної олії для волосся, яку рекламував місцевий інфлюенсер. Суд відмовив йому у звільненні під заставу та різко розкритикував блогерів, які просувають неперевірені засоби. Про це повідомляє Independent.

Що сталося

16 березня в місті відбувся несанкціонований «табір лікування волосся». Власник місцевого салону, інфлюенсер Амандіп Сінгх, який мав понад 85 тисяч підписників у соцмережах, запропонував відвідувачам свій саморобний засіб, що нібито лікує облисіння.

Учасникам заходу наносили олію на голову та просили змити через 10–15 хвилин. Після цього багато хто з них відчув сильне печіння в очах, почервоніння та набряки обличчя.

Олія продавалась по 1300 рупій (приблизно 600 гривень).

Лікарі наступного дня підтвердили численні звернення з однаковими симптомами — у пацієнтів діагностували контактний дерматит. Загалом постраждали 71 із приблизно 500 присутніх.

Медики також попередили: якби олія зачепила рогівку, постраждалі могли б втратити зір.

Реакція суду

На суді захист інфлюенсера заявив, що він подав заявку на патент і що нібито винні самі постраждалі — мовляв, неправильно застосували засіб. Сінгх назвав себе перукарем, який хотів допомогти людям.

Суд, однак, не прийняв цих аргументів і відмовив у звільненні під заставу. У рішенні суд зазначив:

«Це ще один приклад того, як популярність у соцмережах дозволяє людям без жодної кваліфікації впливати на здоров’я інших, використовуючи їхні комплекси щодо зовнішності. І це небезпечно».

Також суд наголосив на шкоді тиску соціальних мереж і фальшивих стандартів краси:

«У гонитві за нав’язаними ідеалами люди погоджуються на ризиковані процедури, які шкодять як фізично, так і психологічно. Поширення продуктів без наукового обґрунтування має бути засуджене».

За даними місцевих ЗМІ, Сінгх переховується, а одного з його спільників вже затримано.

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