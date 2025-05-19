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Суд зобов'язав авіакомпанію Ryanair повернути пасажиру кошти за багаж

14:24, 19 травня 2025
Позивач отримає відшкодування витрат на перевезення ручної поклажі на п'яти рейсах між 2019 і 2024 роками
Суд зобов'язав авіакомпанію Ryanair повернути пасажиру кошти за багаж
Фото: bbc.co.uk
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Авіакомпанію Ryanair зобов'язали повернути пасажиру 124 фунти стерлінгів за ручну поклажу, яку іспанський суд визнав невід'ємною частиною авіаперельотів. Про це повідомляє Daily Mail.

Позивач отримає відшкодування витрат на перевезення ручної поклажі на п'яти рейсах між 2019 і 2024 роками. Суд Саламанки (Іспанія) постановив, що його валізи не повинні були підлягати додатковим зборам.

Суддя обґрунтувала своє рішення постановою вищого суду ЄС від 2014 року, в якому зазначається, що ручна поклажа «повинна вважатися невід'ємним елементом пасажирських перевезень, і тому не може бути предметом надбавки до ціни».

Позов пасажира підтримала іспанська організація із захисту прав споживачів Facua, яка допомагає клієнтам добитися скрадливості в суді.

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