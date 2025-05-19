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Суд обязал авиакомпанию Ryanair вернуть пассажиру деньги за багаж

14:24, 19 мая 2025
Истец получит компенсацию расходов на провоз ручной клади на пяти рейсах между 2019 и 2024 годами.
Суд обязал авиакомпанию Ryanair вернуть пассажиру деньги за багаж
Фото: bbc.co.uk
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Авиакомпания Ryanair обязана вернуть пассажиру 124 фунта стерлингов за ручную кладь, которую испанский суд признал неотъемлемой частью авиаперелетов. Об этом сообщает Daily Mail.

Истец получит компенсацию расходов на провоз ручной клади на пяти рейсах в период с 2019 по 2024 год. Суд города Саламанка (Испания) постановил, что его чемоданы не должны были облагаться дополнительными сборами.

Судья обосновала свое решение постановлением высшего суда ЕС от 2014 года, в котором указано, что ручная кладь «должна считаться неотъемлемым элементом пассажирских перевозок и, следовательно, не может быть предметом надбавки к цене».

Иск пассажира поддержала испанская организация по защите прав потребителей Facua, которая помогает клиентам добиваться справедливости в суде.

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