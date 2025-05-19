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Финляндия предоставит Украине боеприпасы за средства от замороженных активов РФ

13:02, 19 мая 2025
Покупка боеприпасов будет финансироваться за счет средств, полученных от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.
Финляндия предоставит Украине боеприпасы за средства от замороженных активов РФ
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Финляндия присоединилась к европейской инициативе по военной помощи Украине, которая финансируется за счет доходов от замороженных в ЕС российских активов. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

В рамках этой программы Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией по поставке Украине боеприпасов. Они будут закупаться у финских производителей на сумму 90 миллионов евро — эти средства предоставляются через Европейский фонд мира, сформированный из доходов от замороженных активов России.

По словам Министра обороны Антти Хяккянена, такая модель помощи не только укрепляет обороноспособность Украины, но и поддерживает занятость в финской оборонной отрасли.

"Этот новый пакет, наряду с нашей национальной программой поддержки на 660 млн евро, будет способствовать развитию более прочной связи между финским ОПК и поддержкой Финляндией Украины. Это отличный пример того, на что способен финский ОПК, и это свидетельствует, что наши инвестиции в мощности производства дают результат", - заявил министр.

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рф Украина Финляндия

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