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Управлял авто нетрезвым и без водительского удостоверения: в Николаеве суд наказал нарушителя

14:06, 19 мая 2025
Нетрезвого водителя без прав арестовали на 10 суток и назначили штраф более 40 тысяч гривен.
Управлял авто нетрезвым и без водительского удостоверения: в Николаеве суд наказал нарушителя
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В Николаеве суд принял решение относительно мужчины, который второй раз сел за руль в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения. Несмотря на попытки избежать наказания, записи с нагрудной камеры полицейского подтвердили его нарушение. Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева. 

Согласно протоколу, мужчина в ночное время суток, с признаками алкогольного опьянения, управлял автомобилем BMW, не имея права управления транспортным средством.

В ходе разбирательства, судом, кроме прочего, была исследована видеозапись с нательной камеры работников полиции. Из него усматривается, что на момент остановки автомобиля мужчина сидит на переднем пассажирском сидении, до этого зафиксировано, что автомобиль двигался и никто из него не выходил. Последний имел признаки алкогольного опьянения, нецензурно выражался, имел несвязный язык.

Через некоторое время подошел свидетель и сообщил, что вызвал полицию, поскольку видел, что водитель нетрезвый садится за руль, до этого употреблял напитки во дворе, совершал хулиганские действия, после замечания у них возникла ссора.

Водитель возразил, что управлял автомобилем. В присутствии полицейских между ним и свидетелем произошла потасовка.

Судом установлено, что в 2024 году мужчина привлекался к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения.

При определении размера и вида административного взыскания суд учел тот факт, что водитель подвергался взысканию в виде штрафа, однако это не повлияло на его поведение.

При этом суд постановил признать последнего виновным и назначить ему взыскание в виде штрафа в сумме 40 800 гривен с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет и административный арест сроком на 10 суток.

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