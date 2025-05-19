Керував напідпитку та без водійського посвідчення: у Миколаєві суд покарав порушника

Нетверезого водія без прав заарештували на 10 діб та призначили штраф більше 40 тисяч гривень.

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У Миколаєві суд ухвалив рішення стосовно чоловіка, який вдруге сів за кермо в нетверезому стані та без посвідчення водія. Попри спроби уникнути покарання, записи з нагрудної камери поліцейського підтвердили його порушення. Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Відповідно до протоколу, чоловік в нічний час доби, з ознаками алкогольного сп’яніння, керував автомобілем «BMW», не маючи права керування транспортним засобом.

У ході розгляду, судом, окрім іншого, було досліджено відеозапис з натільної камери працівників поліції. З нього вбачається, що на момент зупинки автомобіля, чоловік сидить на передньому пасажирському сидінні, до цього зафіксовано, що автівка рухалась і ніхто з неї не виходив. Останній мав ознаки алкогольного сп’яніння, нецензурно висловлювався, мав незв’язну мову.

За деякий час, підійшов свідок та повідомив, що він викликав поліцію, оскільки бачив, що водій нетверезий сідає за кермо, до цього вживав напої у дворі, вчиняв хуліганські дії, після зауваження в них виникла сварка.

Водій заперечив, що керував автомобілем. В присутності поліцейських між ним і свідком відбулась бійка. В подальшому, останній відмовився пройти огляд на місці чи у медзакладі.

Судом встановлено, що у 2024 році, чоловік притягувався до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані без водійського посвідчення.

При визначенні розміру та виду адміністративного стягнення, суд врахував той факт, що водій піддавався стягненню у вигляді штрафу, проте це не вплинуло на його поведінку.

За такого, суд постановив визнати останнього винуватим та призначити йому стягнення у вигляді штрафу у сумі 40 800 гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років та адміністративний арешт строком на 10 діб.

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