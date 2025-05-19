Фінляндія надасть Україні боєприпаси за кошти від заморожених активів РФ

Закупівля боєприпасів буде фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

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Фінляндія приєдналася до європейської ініціативи з військової допомоги Україні, яка фінансується за рахунок прибутків від заморожених у ЄС російських активів. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

У межах цієї програми Фінляндія підписала угоду з Європейською комісією щодо постачання Україні боєприпасів. Їх закуповуватимуть у фінських виробників на суму 90 мільйонів євро — ці кошти надаються через Європейський фонд миру, сформований із прибутків від заморожених активів Росії.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, така модель допомоги не лише зміцнює обороноздатність України, а й підтримує зайнятість у фінській оборонній галузі.

"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", – заявив міністр.

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