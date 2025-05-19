В Индии блогер рекламировал самодельное масло от облысения и оказался на скамье подсудимых

71 человек пострадал после использования «чудо-средства», которое рекламировал блоггер.

Фото: unsplash

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В северо-западном индийском городе Сангрур разразился громкий скандал: 71 человек получил серьёзные реакции на глаза и кожу после использования самодельного масла для волос, которое рекламировал местный инфлюенсер. Суд отказал ему в освобождении под залог и резко раскритиковал блогеров, продвигающих непроверенные средства. Об этом сообщает Independent.

Что произошло

16 марта в городе прошёл несанкционированный «оздоровительный лагерь для волос». Владелец местного салона, инфлюенсер Амандип Сингх, у которого более 85 тысяч подписчиков в соцсетях, предлагал посетителям своё самодельное средство, якобы против облысения.

Масло наносили на голову и просили смыть через 10–15 минут. После этого многие участники начали жаловаться на сильное жжение в глазах, покраснение и отёки на лице.

Средство продавалось по 1300 рупий (примерно 600 гривен).

На следующий день врачи подтвердили многочисленные обращения с одинаковыми симптомами — у пациентов диагностировали контактный дерматит. В общей сложности пострадали 71 из примерно 500 человек, присутствовавших на мероприятии.

Медики также предупредили: если бы масло повредило роговицу, пострадавшие могли бы потерять зрение.

Реакция суда

На суде защита инфлюенсера заявила, что он подал заявку на патент, а виноваты якобы сами пострадавшие — неправильно использовали средство. Сингх назвал себя парикмахером, который хотел помочь людям.

Однако суд не принял эти аргументы и отказал в освобождении под залог. В решении суд отметил:

«Это ещё один пример того, как популярность в соцсетях позволяет людям без какой-либо квалификации влиять на здоровье других, играя на их неуверенности во внешности. И это опасно».

Также суд указал на вред давления соцсетей и навязанных стандартов красоты:

«В погоне за ложными идеалами люди соглашаются на рискованные процедуры, которые вредят как физически, так и психологически. Продвижение продуктов без научного обоснования должно быть осуждаемо».

По данным местных СМИ, Сингх скрывается, а один из его сообщников уже задержан.