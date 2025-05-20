Як знайти реквізити для сплати податків та ЄСВ – інструкція від ДПС

Податкова розповіла, як самостійно отримати реквізити для сплати.

Фото: cv.tax.gov.ua

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Державна податкова служба оприлюднила покрокову інструкцію для платників податків, як самостійно отримати реквізити рахунків для сплати податків і єдиного соціального внеску.

Для цього потрібно:

Перейти на вебпортал ДПС у розділ «Рахунки для сплати платежів» за посиланням;

Обрати територіальний орган ДПС — за місцем основного або неосновного податкового обліку;

Завантажити таблицю з необхідними реквізитами рахунків;

Знайти потрібні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету чи технологічним кодом класифікації ЄСВ та назвою громади;

Використати ці реквізити для заповнення платіжних документів при переказі коштів до бюджету.

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