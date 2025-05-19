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У Чорнобильській зоні відчуження можуть з’явитися малі модульні реактори — подробиці

13:50, 19 травня 2025
Голова Держагентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко анонсував розміщення малих модульних реакторів у Чорнобильській зоні відчуження.
У Чорнобильській зоні відчуження можуть з’явитися малі модульні реактори — подробиці
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В Україні готуються надати земельні ділянки в Чорнобильській зоні відчуження для розміщення малих модульних реакторів.  Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.

«Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК "Енергоатом". Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні», — заявив посадовець.

Зазначається, що НАЕК «Енергоатом» разом з НЕК «Укренерго» визначили 12 потенційних майданчиків для встановлення ММР по всій країні. Впровадження цих технологій розглядається як ключовий крок у післявоєнному відновленні, який дозволить посилити енергетичну незалежність держави та зменшити викиди вуглецю.

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Чорнобиль

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