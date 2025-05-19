ЄС і Велика Британія підписали угоду щодо безпеки, рибальства та енергетики

ЄС і Велика Британія уклали «пакт перезавантаження» – нова угода охоплює оборону, енергетику та міграцію.

Фото: EPA

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У Лондоні після Brexit представники Європейського Союзу та Сполученого Королівства домовилися про широкий «перезавантажувальний» пакт із питань оборони, безпеки, рибальства, енергетики й інших сфер співпраці після Brexit. Про це повідомляють офіційні джерела ЄС та британський уряд, пише Politico.

Оборона та безпека

Новий договір формалізує співробітництво з гібридної війни, кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури й морської безпеки. Лондон отримує можливість брати участь у спільних програмах закупівель військової техніки ЄС, зокрема вартісній €150-мільярдній ініціативі SAFE, однак доступ до неї вимагатиме додаткових бюджетних внесків і окремих переговорів.

Рибальство

Велика Британія погодилася зберегти для флотів країн-членів ЄС щедрі права на вилов у своїх водах ще на 12 років — до 2038 року. Це значна поступка після тривалих консультацій, у яких особливо активним був лобізм Франції.

Енергетика

Сторони домовились про майбутнє приєднання Великої Британії до єдиного ринку електроенергії ЄС та виконання відповідних євронорм під наглядом Європейського суду. Цей крок спрямований на зниження цін для споживачів і стимулювання «зелених» інвестицій у Північному морі, однак може викликати протести євроскептиків у Британії.

Агропродовольство, клімат і міграція

Угода передбачає початок переговорів щодо спрощення санітарних і фітосанітарних процедур на кордоні Північної Ірландії та у портах Ла-Маншу. Окремі перемовини заплановано щодо міграційної політики, зокрема участі в програмі Erasmus+ та мобільності бізнесу, які є пріоритетом для обох сторін, хоч питання в’їзду молоді залишається «роботою, що триває».

Поліція та правопорядок

Координація з правоохоронними органами охопить боротьбу з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю та обмін розвідувальною інформацією.

Механізм діалогу

Щоб забезпечити регулярний обмін думками, зовнішньополітичні керівники — британський міністр закордонних справ Девід Ляммі та високий представник ЄС Кая Каллас — проводитимуть діалог не рідше ніж раз на півроку. Окрім цього, планується координація з питань України, Росії, гібридних загроз та Західних Балкан.

Проміжні документи, що встановлюють параметри майбутніх переговорів, уже підготовлені: за кожним напрямком — від енергетики до рибальства — заплановано швидкий старт консультацій. Лідери ЄС і Великої Британії мають остаточно затвердити угоду пізніше цього дня на лондонському саміті.

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