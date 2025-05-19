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В Україні буде створено 9 статистичних макрорегіонів – Віталій Безгін

14:09, 19 травня 2025
Однак це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та експертів щодо безпекових макрорегіонів як основи державної регіональної політики.
В Україні буде створено 9 статистичних макрорегіонів – Віталій Безгін
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В Україні буде утворено 9 статистичних макрорегіонів. Про це повідомив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Віталій Безгін.

«До кінця року Україна надасть європейським партнерам відкориговану пропозицію щодо статистичних макрорегіонів (NUTS-1). Ми вийшли на конструктивну взаємодію із Держстатом з цього питання», зазначив він.

За словами Віталія Безгіна, пропонується наступна структура.

Макрорегіон 1: Сумська область, Харківська область, Чернігівська область.

Макрорегіон 2: Донецька область, Луганська область.

Макрорегіон 3: Дніпропетровська область, Запорізька область.

Макрорегіон 4: Миколаївська область, Одеська область, Херсонська область, Крим.

Макрорегіон 5: Вінницька область, Тернопільська область, Хмельницька область.

Макрорегіон 6: Київська область та місто Київ.

Макрорегіон 7: Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Чернівецька область.

Макрорегіон 8: Волинська область, Рівненська область, Житомирська область.

Макрорегіон 9: Полтавська область, Кіровоградська область, Черкаська область.

Разом з тим, він наголосив, що це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та територій України та експертів щодо безпекових макрорегіонів, як основи державної регіональної політики. «Дуже чекаємо на появу постанови», додав Безгін.

При цьому ніяких рад чи адміністрацій на макрорегіональному рівне не буде. Обласні ради та адміністрації не втратять жодних повноважень.

«Ми розглядаємо можливість утворення на цьому рівні проектних офісів для роботи з європейськими програмами. Це може бути або заміщення, або реформування агенцій регіонального розвитку», зазначив голова підкомітету.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України Міністерство розвитку громад та територій

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В Україні буде створено 9 статистичних макрорегіонів – Віталій Безгін

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