ППО Румунії отримала «зелене світло» на знищення ворожих безпілотників

У Румунії дозволили збивати дрони, що незаконно порушили повітряний простір країни.

Фото: militarnyi

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Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян підписав закон, що надає Повітряним силам ППО країни право збивати безпілотники, які незаконно перетнули державний повітряний простір. Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

Закон про контроль за використанням національного повітряного простору, який набув чинності після підпису президента, передбачає, що будь-які дрони, що проникли до повітряного простору Румунії без відповідного дозволу, можуть бути знищені силами протиповітряної оборони.

Окрім закону про повітряний простір, Болоян підписав також закон, який регламентує проведення військових місій та операцій збройних сил Румунії на власній території в мирний час.

Сенат Румунії затвердив законопроєкт про збивання безпілотників ще в лютому цього року. Однак низка опозиційних партій, зокрема «Альянс за союз румунів» (AUR), «Партія молоді» (POT) та громадська організація SOS România, намагалися оскаржити цей документ у Конституційному суді. Попри це, остаточне рішення ухвалене — і тепер Румунія має інструменти для стримування незаконних дрон-інвазій.

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