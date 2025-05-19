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ПВО Румынии получила «зеленый свет» на уничтожение вражеских беспилотников

18:18, 19 мая 2025
В Румынии разрешили сбивать дроны, незаконно нарушившие воздушное пространство страны.
ПВО Румынии получила «зеленый свет» на уничтожение вражеских беспилотников
Фото: militarnyi
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Временный президент Румынии Илие Болоян подписал закон, предоставляющий Воздушным силам ПВО страны право сбивать беспилотники, которые незаконно пересекли государственное воздушное пространство. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

Закон о контроле за использованием национального воздушного пространства, который вступил в силу после подписи президента, предусматривает, что любые дроны, проникшие в воздушное пространство Румынии без соответствующего разрешения, могут быть уничтожены силами противовоздушной обороны.

Кроме закона о воздушном пространстве, Болоян подписал также закон, регламентирующий проведение военных миссий и операций вооруженных сил Румынии на собственной территории в мирное время.

Сенат Румынии утвердил законопроект о сбивании беспилотников еще в феврале этого года. Однако ряд оппозиционных партий, в частности «Альянс за союз румын» (AUR), «Партия молодежи» (POT) и общественная организация SOS România, пытались обжаловать этот документ в Конституционном суде. Несмотря на это, окончательное решение принято - и теперь Румыния имеет инструменты для сдерживания незаконных дрон-инвазий.

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Румыния ПВО дрон

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